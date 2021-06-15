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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
ADIYAMAN - Minibüs devrildi: 5 yaralı

ADIYAMAN - Minibüs devrildi: 5 yaralı

- Olay yerinden detaylar - Devrilen minibüs - Ambulanların olay yerinden ayrılması Adıyaman 'da minibüs devrildi: 5 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.Mehmet Polat idaresindeki 02 AJ 380 plakalı minibüs, Gölbaşı - Adıyaman kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Kazada sürücü ile minibüste bulunan 4 kişi yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Direksiyon 

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