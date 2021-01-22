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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Adıyaman merkezli 2 ilde fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Adıyaman merkezli 2 ilde fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Polislerden görüntü

Polis Polis Merkezi Fuhuş Operasyonu Fuhuş 

-Şahıslardan görüntü
-Adliyeden görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Adıyaman merkezli iki ilde yapılan fuhuş operasyonunda 3’ü kadın 8 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Adıyaman, Mersin illeri ve Kahta ilçesinde fuhuş yapan kişilere yönelik operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında Adıyaman merkezden 3, Mersin’den 2 ve Kahta ilçesinden de 3 kişi olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. 3’ü kadın 8 kişi, polis merkezine götürülerek burada sorguya alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 8 kişi, sabah saatlerinde Adıyaman Adliyesine sevk edildi.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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