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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
ADIYAMAN - Kovid-19 denetimleri sürüyor

ADIYAMAN - Kovid-19 denetimleri sürüyor

- Polis ekiplerinin toplu taşıma aracını durdurması - Toplu taşıma aracında yapılan denetim Adıyaman 'da Kovid - 19 denetimleri sürüyorADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor. Adıyaman 'daki Kovid - 19 denetimi kapsamında Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı Caddesi'nde şehir içi taşıma yapan minibüsleri denetledi. Ekipler, sürücü ve yolcuların HES kodunu sorguladı.

Koronavirüs Toplu Taşıma Toplu Taşıma Aracı Şehir İçi 

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