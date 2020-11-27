ADIYAMAN - Kovid-19 denetimleri sürüyor

- Polis ekiplerinin toplu taşıma aracını durdurması - Toplu taşıma aracında yapılan denetim Adıyaman 'da Kovid - 19 denetimleri sürüyorADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor. Adıyaman 'daki Kovid - 19 denetimi kapsamında Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı Caddesi'nde şehir içi taşıma yapan minibüsleri denetledi. Ekipler, sürücü ve yolcuların HES kodunu sorguladı.
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