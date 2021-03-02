-Valilik tabelası -Vali ile röp. -Cadde ve sokaklardan görüntü -Vatandaşlar ile röp. -Genel ve detay
( ADIYAMAN ) Adıyaman komşuları arasında "kırmızı" kaldı- Risk haritasında Adıyaman Doğu ve Güneydoğu’nun tek ‘yüksek riskli’ ili oldu ADIYAMAN
- Komşu illerin tamamı düşük (mavi) ve orta (sarı) riskli olan Adıyaman, Doğu ve Güneydoğu Bölgesinin tek yüksek riskli (kırmızı) ili olarak haritada yerini aldı. Adıyaman’ın komşu illeri Şanlıurfa ve Diyarbakır düşük riskli, Malatya, Kahramanmaraş ve Gaziantep ise orta riskli olarak belirlendi. Kontrollü normalleşme sürecinde Adıyaman bölgede yüksek riskli olan tek il oldu. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kurallara rağmen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sadece Adıyaman’ın rengi kırmızı oldu. Adıyaman’ın içinde bulunduğu durum ile ilgili açıklamada bulunan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “Adıyaman’ımız maalesef diğer 17 il ile birlikte yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Vatandaşlarımıza en baştan beri aldığımız hıfzıssıhha kurul kararlarına harfiyen uymaları gerektiği konusunda defaten ricalarda bulunduk, bulunmaya da devam ediyoruz. Aldığımız önlemler onların sağlıkları içindir. Onların ve çocuklarının ailelerinin, sevdiklerinin sağlığı içindir. Bu kurullara uyarlarsa kısa zamanda ilimizin yüksek riskli gruplardan aşağıya düştüğünü göreceğiz. Bizde diğer iller gibi normalleşme sürecine gireceğiz. Adıyaman’ın ciddi şekilde test sayısı yüksek. Vakaları yüksek test yaparak yakalıyor ve tespit ediyoruz, yayılımı engelliyoruz. Yüksek riskli olmamızın faktörlerinden bir tanesi de budur” diye konuştu. Vatandaşlar ise Adıyaman’ın yüksek riskli iller arasında yer almasının sebebi olarak alınan kararlara ve kurallara uyulmaması olduğu şeklinde görüş belirtti. (AHM-SD-
Ali İl Hakkında Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı.... devamı
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