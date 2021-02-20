Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ADIYAMAN - Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift tedavi altına alındı

ADIYAMAN - Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift tedavi altına alındı

- Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift - Çiftin ambulansla hastaneye getirilmesiKarbonmonoksit gazından zehirlenen çift tedavi altına alındıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hastanede tedavi altına alındı.Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden Murat ve Sebiha Güneş çifti, sobadan sızan gazdan zehirlendi.İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, aileyi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hastane Karbonmonoksit Karbon 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement