ADIYAMAN - Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift tedavi altına alındı
- Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift - Çiftin ambulansla hastaneye getirilmesiKarbonmonoksit gazından zehirlenen çift tedavi altına alındıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hastanede tedavi altına alındı.Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden Murat ve Sebiha Güneş çifti, sobadan sızan gazdan zehirlendi.İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, aileyi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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