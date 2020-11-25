ADIYAMAN - Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
- Demokrasi Parkı'nda kurulan stant - Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın standı ziyareti - Çuhadar'ın kadınlara karanfil vermesi - Çuhadar'ın konuşmasıKadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele GünüADIYAMAN - Adıyaman 'da, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Demokrasi Parkı'nda, Toplum Destekli Polis ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından stant kuruldu.Standı ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, AA muhabirine, kadın ve şiddetin birbiriyle uyuşmayan iki kavram olduğuna dikkati çekti.Kadınların şiddetle değil, övgü, sevgi ve saygıyla anılması gerektiğinin altını çizen Çuhadar, "Kadınlarımız hiçbir zaman şiddeti hak etmiyor. Şiddet onlar için bir kader değil. Bunu gören ve bilen devletimiz de birçok uygulamayla kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik proje uygulamaktadır." şeklinde konuştu.
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