ADIYAMAN - İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçların görüntüsü - Polis ekiplerinin kazaya müdahalesiADIYAMAN (AA) - Adıyaman ’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.Murat Çetinkaya idaresindeki 44 FZ 416 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi Hastane kavşağında, Ramazan Kızılay yönetimindeki 33 AGP 605 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada sürücülerle otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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