ADIYAMAN - İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

- Olay yerinde kaza yapan araçlar - Ambulanstan görüntü Adıyaman 'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Zeynal Aslan idaresindeki 63 KR 491 plakalı otomobil, Adıyaman - Şanlıurfa kara yolu ayrımında karşı yönden gelen Vakkas Kaplan yönetimindeki 27 AG 627 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada sürücü Aslan ile otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım