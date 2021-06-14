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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ADIYAMAN - İki grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

ADIYAMAN - İki grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

- Kavga anı cep telefonu görüntüsü - Olay yeri - Alınan güvenlik önlemleri Adıyaman 'da iki grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 5 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.Yeşilyurt Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada yaralanan 5 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bazı özel hastanelere kaldırıldı.Polis ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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