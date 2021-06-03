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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ADIYAMAN - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan genel başkan yardımcısı Yavuz'un kabrine ziyaret

ADIYAMAN - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan genel başkan yardımcısı Yavuz'un kabrine ziyaret

- HÜDA PAR genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu yeni mahalle mezarlığında bulunan eski genel başkan Mehmet Yavuz’un kabrini ziyaret etmesiHÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan genel başkan yardımcısı Yavuz'un kabrine ziyaretADIYAMAN (AA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, iki yıl önce vefat eden genel başkan yardımcısı Mehmet Yavuz'un Adıyaman 'ın Kahta ilçesindeki kabrini ziyaret etti.Yapıcıoğlu, beraberinde HÜDA PAR İl Başkanı Mustafa Yetiş ve partililerle Yavuz'un Yeni Mahalle Mezarlığındaki mezarını ziyaret etti.Burada partililerle dua okuyan Yapıcıoğlu, Yavuz'a Allah'tan rahmet diledi.

Abrin Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkan 

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