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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADIYAMAN - Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda, Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izledi

ADIYAMAN - Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda, Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izledi

- Nemrut Dağı'nı görmeye gelen ziyaretçiler - Ziyaretçilerin güneşin batışını izlemesi - Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda'nın konuşması - Güneşin batışından görünümHindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda, Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izlediADIYAMAN (AA) - Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Adıyaman 'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'nda gün batışını izledi. Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Nemrut Dağı'na, salgın sonrası turizm sezonunun açılmasıyla yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, Nemrut Dağı'nı ziyaret ederek, güneşin batışını seyretti.Panda, AA muhabirine, Nemrut Dağı'na gelmeden tam bilgi sahibi olmanın mümkün olmadığını söyledi.

Panda, "Burası mükemmel bir yer, düşündüğümün çok ötesi güzel bir yer. Bu anıtsal yapıları görmek bu tarihi mekanda olmak farklı bir duygu. Buradaki müthiş manzarayı her gittiğim yerde anlatacağım. Eşim ve ailem burayı çok sevdi. Canlı yayın yaparak burayı oradaki ailemin ve dostlarımın görmelerini istedim." ifadelerini kullandı.

Turizm Sezonu Yabancı Turist Ziyaretçiler Tarihi Mekan Turist 

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