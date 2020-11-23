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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
ADIYAMAN - Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği

ADIYAMAN - Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği

- Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı - Tabiat Parkı'nda vatandaşların gezmesi - Göldeki göçmen kuşlarGölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliğiADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesindeki "Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı" sonbahardaki renk cümbüşüyle ziyaretçilerini büyülüyor. Gölbaşı, Yeşilova ve Azaplı göllerini de kapsayan 16 bin 870 dönümlük alandaki tabiat parkında kuş gözlem kulesi, tanıtım ve gözlemevi ile seyir terası bulunuyor.Parktaki göllerde göçmen kuşlar ve farklı balık türleri yaşıyor. Her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çeken parktaki ağaç yaprakları sarıdan kızıla dönerken ortaya kartpostallık görüntüler çıkıyor. Fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin uğrak yeri parktaki manzaralar ziyaretçileri büyülüyor.Ziyaretçilerden Doğa Fotoğrafı Sanatçısı Mehmet Girişit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonları fotoğraf çekmek için doğa parkına geldiğini belirtti.
Girişit, Gölbaşı Gölü'nün güzelliklerini fotoğraflarını çekmek amacıyla ve hafta sonu spor amaçlı bulunduklarını belirterek herkesi Gölbaşı Gölleri Doğa Parkı'na, temiz hava almaya davet etti.

Hafta Sonu Ziyaretçiler Göçmen Kuşlar Sonbahar Göçmen Kuş 

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