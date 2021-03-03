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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADIYAMAN - Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

ADIYAMAN - Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

- Adliye binasından görüntü - Hükümlünün adliyeye getirilmesi Adıyaman 'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da, FetullahçıTerör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üyesi olduğu öğrenilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, (FETÖ/PDY) üyesi olduğu öğrenilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu belirlenen A.E. yakalandı.Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.​​​​​​​

Akalan Firari Hükümlü Hapis Cezası 

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