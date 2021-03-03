ADIYAMAN - Dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
- Adıyaman Adliye Sarayı - Zanlıların adliyeye getirilmesiADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte internet üzerinden alışverişle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Ekipler, çalışmaları sonucunda 1'i kadın 2 kişiyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. K.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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