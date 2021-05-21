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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
ADIYAMAN - Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

ADIYAMAN - Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

- Yaralıların hastaneye getirilmesi Adıyaman 'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.Orhan Tunçmen idaresindeki 02 BF 333 plakalı otomobil, Adıyaman - Şanlıurfa kara yolu Atatürk Barajı yakınlarında devrildi.Kazada sürücü ile otomobildeki Gülcan Tunçmen yaralandı.112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hastane Bild 

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