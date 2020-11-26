Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
ADIYAMAN - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan parti binası açılışına katıldı

ADIYAMAN - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan parti binası açılışına katıldı

- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açılış konuşmasıADIYAMAN (AA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Adıyaman 'ın Kahta ilçesindeki parti binası açılışına katıldı.
Babacan, partisinin Adıyaman 'da düzenlediği il kongresinin ardından Kahta'ya geçti.Açılışta konuşan Babacan, DEVA Partisi olarak Adıyaman 'da ve tüm ilçelerde hızlı bir şekilde örgütleneceklerini söyledi.

Çok sıkı çalışacaklarını dile getiren Babacan, "Bütün teşkilatımızın bundan sonra sokak sokak, kapı kapı dolaşarak çalışmaları gerekmektedir. Çalışma ve programlarımızı birebir anlatmaları gerekiyor. Yoğun bir çalışma bizi bekliyor. Ülkemiz için hayırlı çalışmaların olmasını Allahtan temenni ederim. Tekrar hayırlı olsun." dedi.
Açılışa, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Münevver Helün Fırat, Kahta İlçe Başkanı Muhammed Şükrü ve partililer katıldı.

İl Kongresi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement