Adıyaman'dan Suriyeliler için 26 briket ev

-İl Müftüsü- RÖP

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( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman'da başlatılan kampanya kapsamında Suriye’nin İdlib bölgesinde mültecilerin soğuktan korunması için 26 briket ev inşa edilecek. Adıyaman İl Müftülüğünce başlatılan ve müftülük personellerinin katılımıyla yaklaşık bir hafta içerisinde 154 bin 326 TL para toplandı. Müftülük personellerinin katılımıyla toplanan paralar Suriye’nin İdlib bölgesinde briket ev yapılması için Türkiye Diyanet Vakfına gönderildi. İdlib Bölgesinde yapılacak olan 26 briket evin bulunduğu yere Adıyaman Sokağı ismi verilecek. İl Müftülüğü tarafından başlatılan briket ev kampanyasına müftülüğün il merkezindeki ve ilçelerindeki bütün personellerin büyük bir ilgi gösterdiği vurgulandı. Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, “Hepimizin malumu olduğu üzere yıllardan beri Suriye’de bir iç savaş yaşanmakta. Yaklaşık 10 gün önce bir sel, fırtına oldu ve İblib’teki kardeşlerimizin derme çatma o çadırları başlarına uçtu, evsiz kaldılar, yuvasız kaldılar. O çamurda, çaylakta, suların içerisinde o yavruların sağa, sola koşuşturmaları hiçbir zaman gözümüzün önünden gitmiyor. Bizlerde geçtiğimiz hafta Çarşamba ve Perşembe ilçelerde dahi bütün personellerimizle toplantılarımızı yaptık. Değerli din görevlisi kardeşlerimle bizlerde karınca kararınca Suriyeli kardeşlerimizin imdadına yetişelim dedik ve bu manada bir kampanya düzenledik. Bu kampanyamızla şuan 26 briket ev yapıyoruz ama her geçtiğimiz zamanda da bu sayı artıyor, bu belki 30’u, belki 40’ı bulacak. Bizler bu desteği, bu yardımı Türkiye Diyanet Vakfımızın Genel Merkezine ulaştırdık. İnşallah önümüzdeki haftalarda İdlib’te 26 briket evlerimiz inşa edilecek. Nasip olursa bizim evlerin yapıldığı o alana da Adıyaman Sokağı ismi de verilecek ve Adıyaman’ımızın ismi de orada duyulmuş, tanınmış olacak” diye konuştu.

(CK-SD-



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