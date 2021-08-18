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Adıyaman’dan Kastamonu’ya 5 tır yaşam malzemesi
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Adıyaman’dan Kastamonu’ya 5 tır yaşam malzemesi

Adıyaman’dan Kastamonu’ya 5 tır yaşam malzemesi

Tırlardaki yazılar ve tırlardan görüntü

Yardım Kampanyası Sel Felaketi Sivil Toplum İşadamları Hassasiyet 

-Valinin açıklamaları
-Dua edilmesi
-Tırların yola çıkması

( ADIYAMAN ) -- Adıyaman İl Özel İdaresinden 1 milyon Lira nakdi yardım ADIYAMAN

- Adıyaman’dan Kastamonu’ya 5 tır dolusu yaşam malzemesi dualar ile gönderildi. Adıyaman Valiliği öncülüğünde çeşitli kamu ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile işadamlarının desteğiyle Karadeniz’de yaşanan sel felaketinde yaraların sarılması için yardım kampanyası başlatıldı. Adıyaman’da kısa sürede içerisinde çeşitli yaşam malzemelerinin bulunduğu 5 tır dolusu yardım toplandı. Tırlardan 2’si Organize Sanayi Bölgesi’nden hareket ederek, dualar ile uğurlandı. Diğer 3 tır malzeme ise bir gün sonra yola çıkacak. Adıyaman Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından yangın ve sel felaketine 1 milyon TL nakdi yardım yapılmıştı. Tırlar yola çıkmadan önce açıklamada bulunan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek, “Bu günler bizim milli dayanışmamızın son derece arttığı, milli hassasiyetlerimizin, milli birlik beraberliğimizin arttığı günlerdir. Bu günlerde millet olarak birbirimizin yardımına ihtiyaç duyduğumuz günlerdir. Bu duygular ile Adıyaman’ın bileşenleri olarak Batı Karadeniz’de ki sel felaketiyle ilgili neler yapabiliriz? diye bir araya geldik. Bütün kurumlar, üniversitemiz, belediyemiz, sivil toplum kuruluşları hepsi ortaya yapabileceklerini koydu ve toplam 5 tır miktarında ayni yardım topladık. Bu tırlardan bu gün 2’si gönderiyoruz. Tırın 1 tanesinde 35 ton un yüklü. Diğer tırımızda da yine 10 ton un, 7,5 ton bulgur, 2,5 ton barbunya ve 4 ton şeker var. Yarın ki göndereceğimiz tırların bir tanesinde önemli ölçüde temizlik maddesi var. Üniversitemizin ürettiği 1 ton sıvı sabun var. Bunlarda inşallah yarın yola çıkacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Kastamonu ile eşleştirildi. Yardımlarımızı biz Kastamonu’ya ulaştıracağız” dedi.
Nakdi yardım konusunda da açıklamada bulunan Vali Çuhadar, “Ayrıca yine sel ve yangın felaketinden etkilenen bölgelerimiz için Bakanlığımızın, Cumhurbaşkanlığımızın açtığı hesaplar var. Bu hesaplara da nakdi yardım kabul ediliyor. Bununda duyurularını yaptık. Dün ilk olarak biz il özel idaresi olarak 1 milyon TL ile nakdi yardım yaptık. Sanıyorum, belediyemiz bir o kadar yardım miktarını kararlaştıracak ve yatıracak” diye konuştu.
Konuşmanın ardından İl müftüsü Mehmet Taşçı’nın yaptığı dua sonrasında tırlar yola çıktı. (AHM-SD-
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