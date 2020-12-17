Adıyaman'da yoğun sis

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( ADIYAMAN ) - Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü ADIYAMAN



- Adıyaman-Şanlıurfa Karayolunda meydana gelen yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Adıyaman- Şanlıurfa Karayolunun Kuyulu mevkiinde başlayan yoğun sis, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine kadar devam etti. 20 metreye kadar düşen yoğun sis nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Yaklaşık 35 kilometrelik bir alanı kaplayan yoğun sis, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesi yakınlarında etkisini yitirdi.



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