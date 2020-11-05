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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Adıyaman’da yağmur su baskınlarına neden oldu

Adıyaman’da yağmur su baskınlarına neden oldu

Gece gök gürültüsü ve şimşek

-Su basan evin bahçesi
-Ev sahibinin tahliye etmesi
-Cadde ve sokaklar
-Detay

( ADIYAMAN )- Adıyaman'da geceden itibaren etkili olan yağmur sel ve su baskınlarına neden oldu- Adıyaman'da toplam 373 ev ve iş yerini su bastı ADIYAMAN

- Adıyaman’da etkili olan yağış sel ve su baskınlarına neden olurken, kentte toplam 373 ev ve işyerini su bastı. Adıyaman’da dün geceden beri etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültüsü ve şimşeklerin çakması geceyi aydınlattı. Gece itibariyle sağanak şekilde devam eden yağmur gündüz şiddetini arttırınca sel ve su baskınlarına neden oldu. Meteorolojinin sel ve su baskınlarına karşı uyardığı iller arasında yer alan Adıyaman’da bir günde 373 ev ve işyerini su bastı. Su baskınlarının yaşandığı kentte ev sahipleri kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, belediye ekipleri tıkanın rögarları açmak için seferber oldu.
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