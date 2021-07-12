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Adıyaman’da termometreler 46 dereceyi gösterdi
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Adıyaman’da termometreler 46 dereceyi gösterdi

Adıyaman’da termometreler 46 dereceyi gösterdi

Parklarda oturan vatandaşlar

Bild Hava Sıcaklıkları Güneşli 

-Köpeklerden görüntü
-Süs havuzundan ve suda başını yıkayan çocuktan görüntü
-Röpler
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Kavurucu hava sıcaklıkları vatandaşları bunalttı ADIYAMAN

- Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği Adıyaman’da, sıcak havalar vatandaşları bunalttı. Bir süredir etkisini sürdüren sıcak havadan dolayı vatandaşlar kendilerini serin yerlere atmaya çalışıyor. Adıyaman’da bazı vatandaşlar ise park ve bahçelerde bulunan ağaç gölgelerinde oturarak sıcak havadan korunmaya çalışıyor. Termometrelerin 46 derece gösterdiği Adıyaman’da sıcaktan bunalan bazı vatandalar ise soğuk içecekler tüketerek, bazı vatandalar ise suyla ellerini ve yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalışıyor. Adıyaman’ın oldukça sıcak olduğunu vurgulayan vatandaşlar, sıcak havalardan dolayı çok bunaldıklarını ve bu yüzden yapabildikleri kadar güneşli alanlara çıkmadıklarını vurguladı. (CK-SD-
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