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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Adıyaman’da sokaklar boş kaldı

Adıyaman’da sokaklar boş kaldı

Adıyaman yazısının görüntüsü

Karantina Sayılar Sağlık Ekipleri 

-Caddelerden görüntü
-Parklardan görüntü
-Bulvardan görüntü

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman'da, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar boş kaldı. Korona virüs salgınında yüksek riskli iller arasında yer alan ve salgın tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Adıyaman'da sokaklar boş kaldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu ise Adıyaman’daki 91 adresi 10 gün süreyle karantinaya aldı. Sağlık Bakanlığının 100 bine düşen vaka sayısında 230,69 olan Adıyaman’da vaka sayıları hızla artmaya devam ederken, yüksek riskli iller arasındaki kentte uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü. Öte yandan, sağlık ekiplerinin kentte şuana kadar 104 bin 955 kişiye aşı yaptığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin yanında kamu kurum ve kuruluşlarının da denetimleri sürüyor.
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