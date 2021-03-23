Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Adıyaman'da sis etkili oldu

Adıyaman'da sis etkili oldu

Sisten görüntü

Sağanak Yağış 

-Cadde ve sokaklardan görüntü
-Araçlardan görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle göz gözü görmüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sis, yağış ve fırtına uyarısı yaptığı kentler içerisinde bulunan Adıyaman’ın Besni ilçesinde sis sabah saatleri itibari ile etkili olmaya başladı.
Yoğun sis nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Besni'de sağanak yağışta etkisini sürdürdü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement