Adıyaman'da sis etkili oldu

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( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle göz gözü görmüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sis, yağış ve fırtına uyarısı yaptığı kentler içerisinde bulunan Adıyaman’ın Besni ilçesinde sis sabah saatleri itibari ile etkili olmaya başladı.

Yoğun sis nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Besni'de sağanak yağışta etkisini sürdürdü.



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