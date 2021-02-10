Adıyaman’da şimşekler geceyi aydınlattı

-Çeşitli yerlerden çekilmiş şimşek görüntüsü

-Yağmur yağışı

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman’da bir saat ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, beraberindeki gök gürültülü gecenin sessizliğini bozdu. Adıyaman, akşam saatlerinde başlayan gök gürültüsü ile beraber birbiri ardına çakan şimşekler aydınlandı. İlk olarak Adıyaman’ın Kuzey, daha sonra Kuzeydoğu ve Güney’inde etkili olan şimşekler yaklaşık 1 saat boyunca sürdü. Meteorolojinin, gök gürültülü yağış uyarısı yaptığı Adıyaman’da adete gece gündüz oldu. Birbiri ardına çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Şimşeklerin yanı sıra gök gürültüsü etkili oldu. Gök gürültüsü ve şimşeğin ardından bir süre yağan yağmur etkisini kaybetti. (AHM)



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