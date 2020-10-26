Adıyaman’da pozitif vaka sayıları artıyor

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( ADIYAMAN )- Bir günde 120 ev karantinaya alındı ADIYAMAN



- Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan Korona Virüs salgınında Adıyaman’da, 1 günde 120 ev karantina altına alındı. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının sürekli hatırlatıldığı Adıyaman’da, Korona Virüs (Covid-19) salgın vakalarında her geçen gün artış yaşanıyor. Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 günde 120 adresin karantina altına alınmasına karar verdi. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan kurul üyeleri Covid-19 salgını nedeniyle testi pozitif çıkan ve temaslı kişilerin adreslerini karantina altına aldı. Adıyaman merkez ve köylerinde 1 gün içerisinde toplam 120 adres için karantina kararı alındı. (CK-SD-



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