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Adıyaman’da pes dedirten olay: Önce saçından tutup sürüklediler sonra da tekme tokat dövdüler
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Adıyaman’da pes dedirten olay: Önce saçından tutup sürüklediler sonra da tekme tokat dövdüler

Adıyaman’da pes dedirten olay: Önce saçından tutup sürüklediler sonra da tekme tokat dövdüler

Küçük kızın şiddete uğraması

Sosyal Medya Kız Çocuğu Kız Çocuklar 

-Küçük kızdan ve şahıslardan görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Bu yaptıkları şiddeti bir de sosyal medya hesabından paylaştılar ADIYAMAN

- Adıyaman’da bir grup şahıs, saçlarından tutup sürüklediği ve sokak ortasında tekme tokat dövdükleri 13 yaşındaki kız çocuğunun videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. İddiaya göre, Adıyaman’ın Besni ilçe merkezinde yaşayan 13 yaşında K.D., isimli kız çocuğu kimliği belirlenemeyen bir gurup 16-17 yaşlarındaki kız çocuklarının farklı günlerde şiddetine maruz kaldı. Kendisinden büyük kızların şiddetine maruz kalan K.D., hem tekme tokat dövüldü hem de saçlarından tutularak sokak ortasında sürüklendi. K.D’ye şiddet uygulayan şahıslar aynı zamanda şiddet anlarını da telefon ile video kayıt yaptı. Pes dedirten olayın görüntülerini çeken şahıslar, daha sonra görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. (CK-SD-
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