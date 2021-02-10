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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Adıyaman’da lekeli semender görüldü

- Adıyaman’da lekeli semender görüldü

Semenderin görüntüsü

Uzunlu Semender İsrail Kış Mevsimi Cep Telefonu 

-Eski Besni Ören yerinin görüntüsü
-Serdar Meşen’in görüntüsü ve röp
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Besni ilçesinde tarlasında çalışan bir vatandaş kış ayında lekeli semender gördü. Besni ilçesi Kızılcaoba mahallesi Eski Besni Ören yerinde tarlada çalışan Serdar Meşen isimli vatandaş, İran, Irak, Ürdün, Lübnan, İsrail’de yaygın olarak görülen lekeli semender (Türk semenderi) gördü. Kış ayında gördüğü semenderi görünce heyecanlanan Serdar Meşen, cep telefonu ile semenderin görüntülerini kaydetti.
Meşen, yaklaşık 15 santim uzunluğundaki lekeli semenderi aynı gün içerisinde iki defa gördüğünü belirtti.
Lekeli semenderin Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra Türkiye’de de görülen lekeli semenderin, nemli bölgelerde yaşamayı sevdiği biliniyor. Serdar Meşen, 2021 yılının birinci ayına kadar bu hayvana hiç rastlamadığını belirterek, “Bu güne kadar hiç rastlamadığım bir sürüngen türüne rastladım. Yapmış olduğum araştırmada bu sürüngen sarı ve siyah renkli bir hayvandı ve Türk Semenderi olduğunu öğrendim. Bu sürüngenin ülkemizde neslinin tükendiği söyleniyor. Ancak Suriye’de, Irak’ta, İsrail civarlarında daha çok yaşadığı söyleniyor. Böyle bir hayvanın kış mevsiminde görülmesi ve bahçemde olması beni etkiledi” diye konuştu.
(RK-SD-
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