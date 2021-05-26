Adıyaman’da kuyu faciası: 3 ölü

-Ekiplerin müdahalesi

-Kuyudan şahısların çıkartılması

-İtfaiye erinin çıkartılması

-Olay yerinde görüntü

-Hastanenin dış görüntüsü

-Morgdan görüntü

-ölenlerin fotoğrafı

-Metin Özer

-Emrah Özer



( ADIYAMAN )- Kuyuyu temizlemeye giren baba ve 2 oğlu metan gazından zehirlenerek öldü ADIYAMAN



- Adıyaman’da su kuyusunu temizlemeye giren baba ve 2 oğlu metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Şahısları çıkartmak isteyen itfaiye eri de gazdan etkilendi. Olay, Adıyaman merkeze bağlı Kuştepe köyünde meydana geldi. Evlerinin önünde bulunan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki su kuyusunu giren baba Nusret Özer (73) ve iki oğlu Metin Özer (43) ve Emre Özer (20) girdikleri su kuyusunda metan gazından zehirlenince kuyuda bayıldı. Aile fertleri kuyuya giren şahısların baygın bir şekilde kuyuda görünce durumu itfaiye, AFAD, 112 acil sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine ilk gelen itfaiye ekipleri kuyuya inerek şahısları kurtarmak istedi. Baba Nusret Özer ve oğlu Emre Özer kuyudan çıkartılarak ambulanslara alındı. Sağlık durumları ciddi olan şahıslar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şahıslar kurtarılamadı. Kuyuda kalan 3. şahsı kurtarmak isterken itfaiye erlerinden Mehmet Yetkin Tuluk isimli şahısta metan gazında zehirlendi. Yaralı itfaiye eri ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kuyudaki metan gazı yoğunluğunu azaltmak için kuyuya oksijen tüpü bırakıldı. Daha sonra ekipler kuyuya girerek kuyuda ki son şahıs Metin Özer’i de çıkartarak ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Metin Özer’de hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (CK-SD-

