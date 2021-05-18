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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Adıyaman’da, Kudüs konvoyu düzenlendi

Adıyaman’da, Kudüs konvoyu düzenlendi

Kalabalıktan görüntü

Ümmet İslam Alabalık Araç Konvoyu İsrail 

-Açıklamadan görüntü
-Konvoydan görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması sonrası Adıyaman’da Kudüs konvoyu düzenlendi.
Adıyaman’da faaliyet gösteren STK’lar ve dernekler İsrail’e tepki göstermek amacıyla Kudüs konvoyu düzenledi.
Şehirlerarası otogar yakınlarında bir araya gelen STK temsilcileri, dernek başkanları ve çok sayı vatandaş burada İsrail’e tepki gösterdi. Konvoy öncesi açıklamalarda bulunan Anadolu Gençlik Derneği Adıyaman Şube Başkanı Bedrettin Beyazkaya, “Bizler Adıyaman’da, Adıyaman’ın ümmet şuuruyla kuşanmış, ümmet şuuruyla bir araya gelen STK’ları olarak Kudüs’ün yiğitlerine, evlatlarının şahadet haberlerine elhamdülillah diyerek karşılayan şahadet sevdalılarına İsmail Heniyye’ye, Ebu Ubeyde’ye, Hamas’a, İslami Cihad’a, Şeyh Ahmet Yasin’e, Şehit Fahri Yaldız’ın topraklarından selam göndermek için buradayız. Kudüs’teki Müslümanlar rahat uyumadıkça bizde uyumayacağız. Onlar direndikçe bizlerde onları ayakta desteklemeye devam edeceğiz. Omuz omuza, yürek yüreğe Mescid-i Aksa'da şükür namazları kılana kadar mücadelemiz, mücahedemiz devam edecek” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Yaklaşık 300 araçlık konvoy otogar önünden Sanayi Kavşağına kadar seyir halinde bulundu. Polis ekiplerinin olası bir olaya karşı önlem aldığı araç konvoyu Sanayi Kavşağında sona erdi. Konvoya katılan vatandaşlar buradan sessizce ayrılarak evlerine döndü. (CK-SD-
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