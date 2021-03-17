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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Adıyaman’da korona virüs vakaları yükseliyor

Adıyaman’da korona virüs vakaları yükseliyor

Adıyaman Valiliğinden görüntü

Alışveriş Karantina Sayılar Kalaba Alabalık 

-Adıyaman yazısından görüntü
-Cadde ve sokaklardan görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Vatandaşlar röportaj
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Vaka sayıları 100 binde 154’e çıktı ADIYAMAN

- Tüm dünyada etkisini gösteren ve milyonlarca kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) pozitif vaka sayısı Adıyaman’da yükselişe devam ediyor. Adıyaman, Doğu ve Güneydoğu illeri arasında yüksek riskli ‘Kırmızı’ kategoride bulunan tek il olması nedeniyle dikkatleri üzerine çekmişti. İki haftalarda 100 bin oranında 116 olan Adıyaman’da bu oran 154’e çıktı. Adıyaman merkez ve ilçelerde hıfzıssıhha kurulları tarafından onlarca adres karantina altına alınıyor. Vatandaşlar, dünya genelinde 2 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüsün Adıyaman’da yükselişte olmamasının nedenini yapılan uyarılara ve tedbirlere aldırış edilmemesinden kaynaklandığı belirtildi. Vatandaşlar, ev ziyaretlerinin, taziye ziyaretlerinin devam ettiğini çoğu kişinin alışveriş bahanesiyle çarşıya alışveriş merkezlerinde kalabalık oluşturarak sosyal mesafeye dikkat edilmediğini söyledi.

Vatandaşlar Adıyaman’da tedbirlerin daha sıkı olmasını istediklerini söyledi.


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