Adıyaman’da kentsel dönüşüm için ilk yıkım yapıldı

-Evden görüntü

-İş Makinesinden görüntü

-Başkan Kılınç'ın vatandaşlarla konuşması

-RÖpler

-Yıkım anından görüntü

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) - ADIYAMAN



- Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Adıyaman Mara ve Musalla mahallelerinde başlatılan 1. etap kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde ilk yapının yıkımını gerçekleştirdi. Adıyaman Belediyesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte sürdürdüğü kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı için anlaşma sağlanan yapılardan ilkinin yıkımına katılan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, çalışmaların Adıyaman’a hayırlı olmasını diledi. Kılınç, 1.Etap kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında şu ana kadar 147 hak sahibi ile yapılan görüşmeler neticesinde 66’sı ile sözleşme imzalandığını, uzlaşma için görüşmelerin devam ettiği belirtti.

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında 1.Etap proje alanında bulunan 21 blokta 158 adet 2+1, 326 adette 3+1 konutun yapılması planlanıyor. Yapılan ilk yıkım çalışmasına katılarak burada açıklamalarda bulunan Başkan Süleyman Kılınç, “Malumunuz Adıyaman deprem bölgesi. Birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde yer alıyor. Dolayısıyla bunu göz önünde bulundurarak yaklaşık 60 hektarlık bir alan kentsel dönüşüm içerisine alındı. İlk etapta 8,5 hektar ile başlayacağız. Yaklaşık 500 konut, 480, 490’a yakın konut yapılacak. Burası fakir bir mahallemiz, mağdur bir mahallemiz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm gücümüzle gerek vekillerimizle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile görüştük. Vatandaşlarımızın da razı olacağı bir fiyatla ilgili çok ciddi girişimlerimiz oldu. Yıkım başladığı andan itibaren arkadaşlarımızın da bana ilettiği kira desteği verilecek. Anahtar teslimine kadar kira desteği vereceğiz. Bakanlığımızın böyle bir desteği var. Ayrıca konutu olmayıp bu alanlarda arsası olanlara da konut desteği verilecek. Dediğim gibi devletin tüm gücünü, belediyenin tüm gücünü vatandaşlarımızın lehine kullanmak koşuluyla elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

İlk olarak kendi evi yıkılan Osman Aslan isimli vatandaş ise konuşmasında, “Deprem bölgesi olduğu için bizler de evimizi verdik. Daha yeni ve daha güzel evler yapılacak. Ortadan kirlilik kalkacak. Ondan dolayı başkanımıza, muhtarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Adıyaman Belediyesi’ne ait iş makineleriyle ilk ev yıkımı gerçekleştirildi.

(CK-SVY-



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