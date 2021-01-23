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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Adıyaman’da kapalı köy yolu kalmadı

Adıyaman’da kapalı köy yolu kalmadı

Ekiplerin kar temizleme çalışması

Hafta Sonu Kar Temizleme Kar Kalınlığı Köy Yolları Kar Yağışı 

-Kapalı yoldaki çalışmadan detaylar

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da etkili olan kar yağışı sonrası kapalı olan tüm yollar 5 günlük çalışmanın sonunda tamamen açıldı. Geçtiğimiz hafta sonu başlayan ve Pazartesi etkili olan kar yağışı nedeniyle Adıyaman’da 207 köy ve bağlı 269 mezra yolu ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinin 5 günlük çalışmaları sonrasında Adıyaman’da tüm köy yolları ulaşıma açıldı. İl Özel İdare ekipleri son olarak Sincik Arıkonak köy yolunu ulaşıma açtı. Ekipler kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreye ulaştığı Arıkonak köy yolundaki çalışmaların tamamlanmasıyla.
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