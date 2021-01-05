Adıyaman'da kanadı makasla kesilmiş karga bulundu

-Karganın kanatlarından görüntü

-Kenan Doğan ile röp

-Küçük kızın sevmesi

-Küçük Kız Defne Doğan ile röp

-Karganın görevlilere teslim edilmesi

-Genel ve detay



( ADIYAMAN )- Kanadı kesilen karga rehabilitasyon merkezinde tedavi edilecek ADIYAMAN



- Adıyaman’da hayvan sever bir kişi tarafından yolda bulunan karganın kanatlarının makasla kesildiği ortaya çıktı. Adıyaman’da Kenan Doğan isimli vatandaş Yenimahalle’de araç ile ilerlerken yol ortasında çırpınan bir kargayı fark etti. Araçtan inen ve kargaya yaklaşan Doğan, karganın uçamadığını fark etti. Ayaklarının üzerine duramayan kargaya bakmak ve yiyecek vermek için eve götüren Doğan, karganın kanatlarının makasla kesildiğini fark etti. Kargayı uçurmayı deneyen hayvan sever, kanatlarından dolayı uçamayan kargaya 3 gün boyunca baktı. Karganın tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, türü alakarga olan hayvanı kafese koyarak, Şanlıurfa’daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne göndererek tedavi ettirmek için teslim aldı. Kargayı bulan Kenan Doğan kargayı kesen kişinin insanlığından şüphe ettiğini belirterek, “Yolda aracımla ilerlerken kargayı gördüm. Kanatlarını çırpıp uçmaya çalışıyordu ama uçamıyordu, aynı zamanda da yürüyemiyordu. Ayaklarını kaldıramıyordu. Bende aldım arabaya koydum; akşam eve getirdim. Hani şey olmasa bile, ayakları tutmasa bile uçabilir diye uçmasını istedim ama daha sonradan kanatlarına bakınca kanatlarının makasla nizami bir şekilde kesildiğini gördüm. İki kanadı da kesilmiş. Büyük bir ihtimalle işte uçmasın diye kanatlarını kesmişler. Bulunduğu yerden kaçınca da ya bir araba çarptı ya bir şey oldu şuanda ayakları da hiç tutmuyor. Bunu yapanın insanlığından şüphe ederim. Güzelim hayvanı ne hale getirmişler” dedi.

Kenan Doğan’ın kızı Defne Doğan ise, kanadı kesilen karganın biran önce uçmasını isteyerek, 3 gün boyunca evde onu beslediğini söyledi.



(AHM-SD-



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