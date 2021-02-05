Adıyaman’da ‘kaçak kazı’ kavgasında 6 Ölü



- Adıyaman’ın Kahta ilçesi Doluca köyü yakınlarında Göğüs ve Gözel Aileleri arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 6’ya yükseldi. Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Çamdere köyünde ikamet ettiği öğrenilen Gözel ve Göğüs aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Tarihi Cendere Köprüsü yakınlarında bulunan Doluca köyü mevkiinde karşılaşan iki ailenin bireyleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu ağır olduğu biliniyor. Yaralılar arasında gececi köy korucusunun da olduğu biliniyor. Kavganın meydana geldiği yerde ve hastanede güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemi aldı. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar olay yerine giderek, güvenlik güçlerinden bilgi aldı. Jandarma geçtiğimiz hafta ihbar üzerine Çamdere köyünde kaçak kazı yapan kişilere yönelik operasyon yapmıştı. Operasyonda 5 şüpheli suç üstü yakalandı. İki aile jandarmaya kaçak kazıyı yapanları kimin ihbarı kimin ettiği ile ilgili birbirini suçladı. Karşılıkla tartışma bu gün silahlı kavgaya dönüştü. (AHM-SD-



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