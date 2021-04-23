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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Adıyaman’da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Adıyaman’da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza yerindeki araçlar

İlk Müdahale Fabrika Jandarma Organize Sanayi Bölgesi Sağlık Ekipleri 

-Otomobilde sıkışan sürücü
-Yakınlarının sinir krizleri
-Cenazenin ambulansa alınması
-Kaymakamın bilgi alması
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana gelindi. Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine giden İmam Polat idaresindeki 02 EG 616 plakalı Volkswagen marka SUV türü araç ile Organize Sanayi Bölgesinden karayoluna çıkış yapan İbrahim Sarıfakıoğlu idaresindeki 46 PL 139 plakalı Peugeot marka otomobil ile çarpıştı. Yaşanan kazada sürücü İbrahim Sarıfakıoğlu (40) otomobilde sıkıştı. Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçta bulunan sürücü İmam Polat, Ali Eren Coşkun, Süleyman Coşkun ve Cengiz Polat yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralılara kaza yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza yerinde hayatını kaybeden otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden Gölbaşı Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak, Gölbaşı Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden İbrahim Sarıfakıoğlu'nun vefat haberini alan yakınları kaza yerinde sinir krizleri geçirdi. Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal kaza yerine gelerek jandarma ekiplerinden bilgi aldı. Hayatını kaybeden İbrahim Sarıfakıoğlu'nun organize sanayi bölgesinde fabrika sahibi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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