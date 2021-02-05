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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

öloy yeri ve hastane

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

Hastane Silahlı Kavga Güvenlik Güçleri Güvenlik Önlemi 


- Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor. Olay, Cendere Köprüsü yakınlarında iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kavganın meydana geldiği yerde ve hastanede güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemi aldı.
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