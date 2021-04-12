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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Adıyaman'da hareketli dakikalar...Dur ihtarına uymayan silahlı şahıs polis ekiplerini alarma geçti

Adıyaman'da hareketli dakikalar...Dur ihtarına uymayan silahlı şahıs polis ekiplerini alarma geçti

Polis ekiplerinden görüntü

Polis Çatışma Köy Yolları Polis Ekipleri Panda 

-Yoldan görüntü
-Polislerin araçları durdurarak göndermesi
-Polislerin tetikte beklemesi
-Kapandan görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Özel harekat ve asayiş ekipleri elleri tetikte bekledi ADIYAMAN

- Adıyaman’da polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayan ve içerisinde silah olduğu öğrenilen otomobil emniyet ekiplerini alarma geçirdi. Edinilen bilgilere göre, yakınlarına silahla intihar edeceğini söyleyerek kent merkezinden Kahta ilçesine giden ve burada da polis ekiplerini görünce yeniden Adıyaman merkeze doğru ilerleyen 34 plakalı bir otomobilin ihbarını alan polis ekipleri, şehirlerarası otogar önünde uygulama noktası oluşturdu. Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yer aldığı uygulamada aracın kaçma ihtimaline karşı kapanla hazır beklenildi. Polis ekipleri çatışma durumuna karşıda elleri tetikte bekleyerek önlem aldı. Polis ekipleri, yoldan geçen araçların geçişlerini ise tek şeritten kontrollü bir şekilde sağladı. Kahta ilçesinden Adıyaman’ merkeze doğru ilerlediği belirtilen aracın köy yollarına girme ihtimaline karşı da yolda da devriye görevi yapıldı. Dakikalarca süren bekleme görevinde aracın izine rastlanılmayınca polis ekipleri bulundukları yerden ayrıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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