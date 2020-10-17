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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Adıyaman’da ev alev alev yandı

- Adıyaman’da ev alev alev yandı

Alev alev yanan evden görüntü

Bild Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiyenin gelişi
-Yangına müdahale
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da iki katlı bir evde elektrikten kaynaklı çıkan yangın, korku dolu dakikalara neden oldu. Olay, Sümerevler Mahallesi 1712 sokakta bulunan İbrahim Taştan’a ait evde meydana geldi. Evde kimsenin bulunmadığı esnada modemi besleyen şarj cihazının kısa devre yapması nedeniyle yangın çıktı. Çıkan yangın biranda büyüdü. Dumanlar tüm evi kapladı. Mahalle sakinleri yangını fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın çıkan evin karşı dairesinde oturan kişiler kendilerini dışarı attı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürülen yangında büyük maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. (AHM-SD-
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