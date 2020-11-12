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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Adıyaman’da bir belde korona nedeniyle karantinaya alındı

Adıyaman’da bir belde korona nedeniyle karantinaya alındı

Balkar Beledsinin tabelası

Karantina Kışla 

-Hoparlörlerden uyarılar
-Belde Belediye Başkanı ile röp
-Beldeden genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Balkar Beldesi artan pozitif vakalar nedeniyle karantina altına alındı. Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Balkar Beldesi’nde 14 gün karantina uygulanmasına karar veridi. Son bir haftada 70’in üzerinde pozitif vakanın görüldüğü beldede hastalığın yayılmaması için tedbirler alındı. Kahramanmaraş karayolu üzerinde bulunan beldeye giriş çıkışlar yasaklandı. Yollara bariyerler yerleştirildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği, temel ihtiyaçların giderilmesi için her aileden sadece bir kişinin dışarıya çıkmasına, bakkal, kasap ve tüp satışı yapan yerler hariç tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verildiği kaydedildi. Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan, Covid-19 pozitif vakaların artmasından dolayı vatandaşların daha duyarlı davranmalarını ve maske, mesafe ve temizlik kurullarına uymalarını istedi.
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