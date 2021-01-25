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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Adıyaman’da araçlar dondu

- Adıyaman’da araçlar dondu

Araçların dıştan buz tutmuş hali

Hava Sıcaklığı Uttu Buz Kütlesi 

-İçerden buz tutan camlardan görüntü
-Kazıyarak ve klimanın etkisiyle camların buzlarının temizlenmesi
-Araçlardan genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Hava sıcaklığının gece eksi 5 dereceye kadar düştüğü Adıyaman’da araçlar buz buttu. Adıyaman’da soğuk hava etkili oluyor. Son bir haftadan beri etkisini sürdüren hava sıcaklığı eksi 5’lere kadar düştü. Soğuk havadan araçlarda etkilendi. Araç camları ve dış yüzeyinde buz kütlesi oluştu. Araç sahipleri buz tutan araçlarının kapılarını açmakta güçlük çekti. Araçların camlarındaki buzları kazıyarak yada araç klimasıyla eriterek temizledi. Araç sahibi Kemal Yiğit, “Sabah kalktığımızda arabamızın her tarafı buz tutmuştu. Yaklaşık yarım saattir erimesini bekliyoruz. Hava çok soğuk, her sabah arabamızın camları buz tutuyor. Çalıştırıyoruz, ve buzların erimesi için yarım saat beklemek zorunda kalıyoruz” dedi.
(AHM-SD-
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