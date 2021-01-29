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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Adıyaman’da 116 köy ile 145 mezranın yolu ulaşıma kapandı

- Adıyaman’da 116 köy ile 145 mezranın yolu ulaşıma kapandı

Ekiplerin yol açma çalışmaları

Köy Yolları Salda Kar Yağışı 

-Tipiden görüntü
-Ekiplerin çalışması

( ADIYAMAN ) - Adıyaman’da 116 köy ile 145 mezra ulaşıma kapandı ADIYAMAN

- Adıyaman’da önceki gün başlayan kar yağışı nedeniyle 116 köy ve bağlı 145 mezraya ulaşım sağlanamıyor.Adıyaman’da önceki gün başlayan kar yağışı, kırsalda etkili olmaya devam ediyor. Rakımı yüksek olan yerleşim birimlerinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kar yağışı nedeniyle 116 köy ve bağlı 145 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Özellikle Sincik ilçesinin yüksek kesimlerinde tipi ve kar yağışı etkili oluyor. Adıyaman merkeze bağlı 38, Besni ilçesine bağlı 12, Çelikhan ilçesine bağlı 20, Gölbaşı ilçesine bağlı 18, Kahta ilçesine bağlı 6, Sincik ilçesine bağlı 17 ve Tut ilçesine bağlı 5 köy olmak üzere 116 köyün yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Bu köylere bağlı 145 mezraya da ulaşım sağlanamıyor.İl Özel İdare ekipleri 40 araçla köy yollarında açma çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri de kendi bölgelerinde yol açma çalışmalarını gerçekleştiriyor.
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