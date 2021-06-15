ADIYAMAN - Bir evin bahçesine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
- Yılanın itfaiye tarafından yakalanması - Yılanın kafese konulması Adıyaman 'da bir evin bahçesine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da bir evin bahçesine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde bir evin bahçesine giren yılanı fark eden ev sahipleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yılanı yakalama tasmasıyla bir kafesin içine koydu.İtfaiye ekipleri daha sonra yılanı doğal ortamına saldı.
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