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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
ADIYAMAN - Bir eve silahlı saldırı

ADIYAMAN - Bir eve silahlı saldırı

- Olay yeri - Ekiplerin çalışması Adıyaman 'da bir eve silahlı saldırıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da müstakil bir eve silahlı saldırı düzenlendi.
Karapınar Mahallesi 2738 Sokak'ta A.S'ye ait eve kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabanca ile ateş açıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekibi çevrede güvenlik önlemi aldı.Ekipler bölgede yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovan bulurken, mermilerin evin duvarlarına isabet ettiği belirlendi.Polis ekipleri, saldırı sonrası bölgeden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Akalan Silahlı Saldırı Güvenlik Önlemi Mermi Saldırı 

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