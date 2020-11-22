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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
ADIYAMAN - Binaların duvarları arasına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

ADIYAMAN - Binaların duvarları arasına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

- İtfaiye ekiplerinin duvar arasına sıkışan köpeği kurtarmasıADIYAMAN (AA) - Gölbaşı ilçesinde iki binanın duvarları arasına sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde binaların arasından köpek sesi duyan mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binaların duvarını balyozla kırarak köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

Köpek Bild 

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