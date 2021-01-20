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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Adıyaman beyaza büründü

Adıyaman beyaza büründü

Dron ile kent merkezinin görüntüsü

Kar Kalınlığı Medeniyetler Yağan Irak 

-Kalenin karlı hali
-Tarlaların görüntüsü

( ADIYAMAN - DRONE) ADIYAMAN

- Adıyaman’da yağan kar sonrasında beyaza bürünen kent dron ile havadan görüntülendi. Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve içinde barındırdığı tarihi yapılarıyla adete açık hava müzesi olan Adıyaman, kar yağınca başka güzel. Beyaza bürünen kent görüntüsüyle kendisine hayran bıraktı. Havadan dron ile görüntülenen Adıyaman Kent merkezinde kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kar kalınlığı kırsal kesimlerde 30 santimetreye ulaştı. Kent merkezinin yanı sıra tarlalar beyaza büründü. (AHM-SD-
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