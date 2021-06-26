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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ADIYAMAN - Atatürk Baraj Gölü'ne giren 4 kişiden 2'si boğuldu

ADIYAMAN - Atatürk Baraj Gölü'ne giren 4 kişiden 2'si boğuldu

- Olay yeri - Asiye Yılmaz'ın ambulans ile götürülmesi - Balıkçılardan Ramazan Bozkurt ile röportaj - Abdurrahman Yılmaz ile röportaj - Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, balıkçılar tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da Atatürk Baraj Gölü'ne giren 4 kişiden 2'si boğuldu.Alınan bilgiye göre, Remziye, Asiye, Tuana ve Berat Yılmaz, Gazihandede Mesire Alanı'nda Atatürk Baraj Gölü'ne girdi.Göle girenlerin çırpındıklarını gören balıkçılar, Asiye ile Berat Yılmaz'ı sudan çıkardı, suni teneffüs ve kalp masajı yaparak bölgeye gelen sağlık görevlilerine teslim etti.Remziye ile Tuana Yılmaz'ın ise cansız bedenlerine ulaşıldı.Bölgeye çok sayıda jandarma ve dalgıç polis sevk edildi.Balıkçılardan Ramazan Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balık tuttukları sırada bazı sesler duyduklarını belirterek, "Baktık ki 4 kişi suda çırpınıyor. Hemen arkadaşım Abdurrahman Yılmaz ile suya atladık ve 2 kişiyi çıkardık. Kalp masajı ve suni teneffüs yaparak kurtardık. Diğer 2 kişi de su yüzeyinde, boğulmuştu." diye konuştu.

Dalgıç Polis Hastane Jandarma Muhabir Kalp Masajı 

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