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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Adıyaman’a mevsimin ilk karı düştü

Adıyaman’a mevsimin ilk karı düştü

Kar yağışından görüntü

Kar Yağışı 

-Dağlardan görüntü
-Yollardan görüntü

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Sincik ilçesine yılın ilk kar'ı yağdı. Sincik ilçesinin yüksek kesimlerinde havaların soğuması ile birlikte ilçeye bağlı Yarpuzlu köyü ile Arıkonak arasındaki Türk Dağının yamaçlarındaki Küşüğan Yaylası ile Sakız Köyü Merg Yaylası ve Sincik- Malatya Karayolu kar yağışı ile beraber beyaza büründü. Kar yağışı ile birlikte ilçenin yüksek kesimlerine yılın ilk karı düştü.
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