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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ADIYAMAN - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

ADIYAMAN - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

- Katılımcılardan genel görüntü - Kahta Kaymakamı Abdil Koç'un konuşması - Pasta kesimi - Hediye takdimiADIYAMAN (AA) - Kahta ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Kahta Sosyal Hizmet Merkezi tarafından organize edilen etkinlik, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şevket Erşahin'in açılış konuşmasıyla başladı.
Kaymakamı Abdil Koç ise kadına şiddetin dinen yasaklandığını, devletin ise bu konuda attığı asla taviz vermediğini ifade etti.
Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ise başta şehit anneleri olmak üzere tüm anneler Kadınlar Günü'nü kutladı.Pasta kesimi ve hediye takdiminden sonra protokol tarafından kadınlara karanfil verildi.

Şehit Kadına Şiddet 

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