ADIYAMAN - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

- Ekiplerin kadınlara karanfil dağıtması - Adıyaman Barosu Komisyon başkanı İlknur Tel Altungök'ün konuşmasıADIYAMAN (AA) - Adıyaman , Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinlikler düzenlendi. Adıyaman 'da Demokrasi Parkı önündeki etkinlikte, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın eşi Serinay Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın eşi Hürmet Kılınç, Aile ve Çalışma Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Adıyaman Baro Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınlara karanfil dağıttı.
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