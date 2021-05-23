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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
ADIYAMAN - 30 dönüm ekili tarla yandı

ADIYAMAN - 30 dönüm ekili tarla yandı

- Yanan ekili tarladan görüntü - İtfaiye ekibinden görüntü - Tarla sahibi Bekir Uyanık'ın konuşması - İtfaiye müdürü Ali Doğan'ın konuşması Adıyaman 'da 30 dönüm ekili tarla yandıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da 30 dönüm tarla, yangın nedeniyle zarar gördü.Türmüz Mahallesi yakınlarında arpa ve buğday ekili tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangına çevredeki vatandaşlar ile itfaiye ekipleri müdahale etti.Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangın nedeniyle 30 dönüm tarla zarar gördü. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.Ali Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangını kontrol altına aldıklarını ve soğutma çalışmalarının sürdürdüğünü kaydetti.

Muhabir Trol 

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